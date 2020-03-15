МТК «Север-Юг» может стать альтернативой Босфору

Москва, 15 марта. В случае очередного обострения отношений с Турцией Россия может применить новый рычаг экономического давления на Анкару, сообщает «Политпазл».

На фоне обострения российско-турецких отношения со стороны националистов из Анкары уже раздавались призывы к закрытию пролива Босфор для российских кораблей, что существенно бы повлияло на торговлю России на южном направлении.

Однако в последнее время становится все более очевидным тот факт, что при сохранении такого положения дел Москва может сделать ставку на международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг», который видится более перспективным путем перевозки товаров. Отмечается, что МТК может стать потенциальным ответом на закрытие Босфора.

Недавно портал «Корабел.ру» разместил материал, в котором говорится о результатах модернизации Астраханского морского порта. В статье подчеркивается, что гендиректор предприятия Ринат Аюпов недавно сообщил о приведении в порядок портальных кранов и железнодорожных путей порта.

Становится очевидно, что порт в Астрахани, обладающий важным значением в рамках МТК «Север-Юг», показывает существенные успехи. Перевалка грузов за минувший год там увеличилась на 145%. Тем не менее основная особенность текущей деятельности порта заключается в другом.

«Начиная с нынешнего года, мы работаем не только на экспорт», — сообщил Ринат Аюпов.

Он отметил, что в порту открыта зона таможенного контроля, и теперь там принимаются импортные товары из Ирана.

Эксперты считают, что в случае обострения отношений с Анкарой, Россия может быстро переориентироваться на МТК и получать сельхозпродукцию из Ирана. В таком случае, Турция рискует окончательно потерять российский рынок, так как поток продукции из Ирана может оказаться гораздо выгоднее, особенно на фоне низкого курса иранского риала.