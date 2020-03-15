Глава «Газпром нефти» Дюков назвал плюсы и минусы падения цен на нефть

Москва, 15 марта. Низкие цены на нефть будут способствовать оздоровлению ситуации на рынке. Такое мнение высказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире программы «Вести недели».

Дюков подчеркнул, что уход с рынка проектов с высокой себестоимостью может послужить гарантией развития рынка нефти в долгосрочной перспективе. Глава «Газпром нефти» убежден, что Россия сможет успешно преодолеть период падения цен на нефть, даже если он продлится достаточно долго.

«И не только сохранить добычу, но и у нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить», — заключил Дюков.

Ранее специалисты оценили влияние коронавируса и низких цен на нефть на российскую экономику. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось, что мировая экономика из-за COVID-19 может потерять более 0,5% ВВП.