Политолог Коровин предположил, что США могут быть ответственны за появление коронавируса

Москва, 15 марта. В конце прошлого года Китай объявил о вспышке ранее неизвестного коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила о пандемии в связи с распространением опасного вируса. По последним данным, число инфицированных по всему миру превысило 130 тыс. человек.

Многие эксперты находят подозрительным тот факт, что COVID-19 появился в разгар торговой войны США и Китая. По мнению главы Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Штаты могли оказать влияние на появление нового вида коронавируса. По его мнению, Вашингтон мог инициировать опасное заболевание, чтобы сбить темпы экономики КНР и избавиться от основного конкурента.

Данную позицию подтверждает и официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он отмечал, что вирус в Ухань могло завезти ЦРУ. Он ссылался на исследования американских ученых в журнале Nature Medicine, где говорилось о создании гибридной версии коронавируса у разных животных, в том числе китайских летучих мышей.

По мнению Коровина, очевидно, что американцы были заинтересованы в ослаблении Китая. Однако он подчеркивает, что сложно сделать вывод о том, кому это более выгодно — «глобалистам» из Демократической партии или «изоляционистам» из Республиканской.

«С одной стороны, Китай был раздражителем для глобалистов все годы до Трампа, претендуя на лидерство в экономике. С другой стороны, распространение коронавируса приводит к изоляционалистским процессам — к тому, что государства и континенты начали изолироваться друг от друга», — отмечает Коровин.

Коровин считает, истерия с коронавирусом может раздуваться искусственно для отвода глаз от реальных проблем. Эксперт отмечает, что для этого подобрано самое идеальное время.