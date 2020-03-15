Эксперты оценили масштабы ущерба мировой экономике от коронавируса

Москва, 15 марта. Ущерб мировой экономике от коронавируса могут превысить 0,5 процента мирового ВВП. Такое мнение высказал руководитель управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По его словам, полное восстановление может занять до полутора лет. Эксперт полагает, что многое будет зависеть от поддержки экономики со стороны монетарных властей. Ващенко обратил внимание на снижение ставки ФРС Соединенных Штатов и расширение лимита операций в 15 раз, до 1,5 триллионов долларов.

«Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США» — цитирует экономиста «Российская газета».

Ващенко также спрогнозировал дальнейшее снижение курса рубля относительно основных мировых валют. Специалист ожидает, что россиянам следует ориентироваться на диапазон 72–77 рублей за доллар и на 80–86,5 рубля за евро.

«Статистика курса рубля и стоимости цены на нефть предполагает, что при барреле в диапазоне по 30–40 долларов, ее стоимость в рублях лежит в диапазоне 2,5–3 тысячи рублей»,— заключил Ващенко.

В последний день 2019 года власти Китая сообщали о выявлении нового типа коронавируса. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском Ухане. Болезнь быстро вышла за пределы Поднебесной. К настоящему моменту от COVID-19 скончались более 6 тысяч человек по всему миру.

Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 63.

«Газета.ru» уточняет, что за сутки три новых случая заражения зафиксированы в Московской области. Еще один — в Тюменской.