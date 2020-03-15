Навальный в очередной раз спекулирует на теме коронавируса

Москва, 15 марта. Распространение коронавируса COVID-19 вынуждает российское правительство принимать новые защитные меры. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве — 33 человека. Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 63 человек. В столице вводятся специальные меры по противодействию COVID-19. Также в Новой Москве будет открыто специальное медучреждение для зараженных коронавирусом.

На фоне борьбы с коронавирусом медики из столичной клиники им. В. П. Демихова предложили временно перепрофилировать полупустой корпус роддома № 8 под нужды пациентов с осложнениями, вызванными пневмонией. Здание родильного дома соответствует всем современным требованиям для оказания медицинской помощи, к тому же штат был усилен специалистами по заболеваниям легких и дыхательных путей.

Корпус роддома за несколько часов был переоборудован под отделение для больных с осложнениями от ОРВИ. Пациентки роддома были по желанию переведены в ближайшие медицинские учреждения. За их состоянием следит главный акушер-гинеколог столицы Антон Оленев. Казалось, что ничего кроме одобрения данная новость вызвать не может. Однако некоторые оппозиционные деятели нашли и здесь повод для негатива.

«Альянс врачей» опубликовал в Twitter запись о якобы «обнулении» медработников до «бесправных рабов». В посте говорится, что лечить пациентов с ОРВИ будут акушеры и неонатологи. При этом в сообщении умалчивается об усилении штата профильными специалистами, а также, что данная мера — временная.

«Грянул гром, и они втихую превращают роддома в инфекцию, а акушеров о неонатологов — в инфекционистов. «Обнуляют» врачей до бесправных рабов. Не позволим», — сказано в посте «Альянса врачей».

Данное заявление спровоцировало волну комментариев. Из-за того, что «профсоюз» не упомянул о том, что 40% роддома пустует, люди обеспокоились тем, что детей будет некому лечить. Тем не менее большинство поддержало инициативу медиков, сравнив ее с поступком участкового, остановившего преступление в чужом районе.

Мимо этого поста не мог пройти и блогер Алексей Навальный. Он заявил, что перепрофилирование корпуса роддома говорит о якобы «замалчивании» распространения COVID-19 в России.

«Роддом 68-й больницы сегодня переделали в отделение для «больных с пневмонией». А вы продолжайте верить, что в России всего 32 случая заражения коронавирусом», — написал навальный в Twitter.

Очевидно, что Навальному выгодно распространять панику среди россиян. Есть факты, подтверждающие, что именно он мог стоять за распространением слухов о массовом инфицировании коронавирусом.

Работники больницы им. Демихова опубликовали видеообращение с просьбой перестать спекулировать на данной теме и не превращать оказание медпомощи в черный PR. Медики отмечают, что не могли остаться в стороне и добровольно согласились на временные меры. Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Николай Сакварелидзе заявил, что текущая ситуация требует от населения сплочения.

«Это шанс показать, что мы действительно чего-то стоим и к чему-то стремимся в нашей медицине», — обратился он к коллегам по всей стране.

Отметим, что Алексей Навальный и «Альянс врачей» регулярно публикуют фейки о состоянии здравоохранения в России, нагнетая обстановку в стране. Например недавний фейк о ГКБ им. Мухина, где непрофильные медики якобы «принудительно» лечат зараженных коронавирусом был опровергнут департаментом здравоохранения. В ведомстве подчеркивают, что ни у одного пациента не был диагностирован COVID-19, а также что лечение пациентов с осложнениями от ОРВИ проходит под контролем инфекционистов и эпидемиологов из других стационаров.