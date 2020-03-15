Трамп переманивает немецких ученых, работающих над вакциной против коронавируса

Вашингтон, 15 марта. Президент США Дональд Трамп пытается переманить немецких специалистов, работающих над вакциной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Издание уточняет, что речь идет об ученых фирмы CureVac в Тюбингене. Американский лидер якобы предлагает крупную сумму денег, чтобы переманить специалистов в Соединенные Штаты. По данным Welt am Sonntag, действия Трампа стали причиной конфликта между Вашингтоном и Берлином.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения ФРГ подчеркнули заинтересованность в дальнейших разработках вакцины на немецкой земле.

«Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и лекарства против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе. В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с фирмой CureVac», — отметили в ведомстве.

31 декабря Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о выявлении нового вида коронавируса. Болезнь зародилась в китайском Ухане, но быстро обрела международные масштабы. Число погибших от COVID-19 к настоящему моменту перевалило за шесть тысяч. В одной Испании на протяжении суток от коронавируса скончалось более 100 человек. В Мадриде зафиксировано 3500 случаев заражения за сутки.

«Газета.ru» напоминает, что ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Опасная болезнь дает о себе знать и в России. Накануне стало известно, что Топ-менеджмент авиакомпании «Победа» переведен на самоизоляционный карантин из-за риска заражения коронавирусом COVID-19.