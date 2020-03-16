Коронавирус ведет себя как «учебная» инфекция перед будущей пандемией

Чем дольше длится вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019, с 11 марта признанная ВОЗ пандемией, чем полнее становится информация о ней, тем серьезнее и системнее оказываются вопросы, с этой заразой связанные.

Первый и самый актуальный из них — для жителей России, разумеется: «Что же будет с Родиной и с нами?» Затронет ли пандемия нашу страну, каким прогнозируется уровень заболеваемости и смертности, какие меры, когда и где будут приниматься?

Информация, размещенная на сайте Минздрава РФ, пока не дает каких-либо прогнозов и содержит, в основном, статистические данные (самое важное — смертность 3,6%), а также перечень мер личной профилактики. Причем за информацией о текущей ситуации рекомендовано обращаться на сайт Роспотребнадзора и на официальные сайты местных органов власти. Почему так и с какой стати за тестирование россиян на коронавирус в данной ситуации отвечает не Минздрав, а Роспотребнадзор — большой вопрос, но это факт.

Фактом является и то, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин еще 12 марта заявил о том, что угроза распространения коронавирусной инфекции в нашей стране сведена к минимуму, а правительство готово к различным сценариям развития ситуации. Однако призвал всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, тщательно выверенным и обоснованным мерам, которые будут, в случае необходимости, приниматься на федеральном, региональном и местном уровнях (в том числе в Москве) в противоэпидемических целях.

А еще через пару дней, 14 марта, глава правительства сообщил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом, в состав которого войдут созданный еще 29 января оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, руководители регионов и все заинтересованные лица.

Первое заседание координационного совета должно пройти сегодня, 16 марта, его подготовка поручена первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. На заседании ожидается и доклад главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который ранее заявил о том, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем и оснований для паники нет.

Действительно, пока в России зарегистрировано всего 63 заболевших вирусом SARS-CoV-2, причем смертельных случаев нет. Впрочем, как нет и сомнений в том, что пандемия нашу страну стороной не обойдет, изолироваться от нее не удастся. Если уж, вопреки предпринятым властями КНР мерам, коронавирусу удалось вырваться за пределы Поднебесной (как и почему — отдельный вопрос), то теперь никаких преград шествию этой заразы по планете просто не осталось.

Тем более что паника перед «смертоносной инфекцией, от которой нет лекарства», сознательно и, видимо, небескорыстно раздувается — впрочем, как и активизируются пути распространения инфекции. Если задаться классическим вопросом криминологии «Qui prodest?», то цепь потенциальных бенефициаров уйдет далеко за горизонт: на пандемию можно списать очень многое, практически все. Поэтому «если бы коронавируса не было, его стоило бы придумать».

В первом ряду выгодополучателей, ничуть не скрываясь, стоят крупнейшие фармацевтические транснациональные корпорации, судя по всему, уже готовые скормить миру миллиарды доз вакцин и патентованных препаратов против COVID-19, в том числе через госзакупки. Самое время вспомнить главный принцип рыночной экономики: «Прибыль превыше всего!» Из него следует следующий постулат: «Чтобы иметь прибыль, надо иметь сбыт». Из второго — третий: «Чтобы иметь сбыт, нужно иметь спрос». А из третьего — четвертый: «Если спроса нет, нужно его создать». Его и создали.

Тем временем среди не только конспирологов, но и врачей распространяются самые разные версии зарождения нынешней пандемии. Кто-то утверждает, что перед нами — т. н. «учебная инфекция», вызванная искусственно сконструированным штаммом коронавируса.

По некоторым данным, речь может даже идти о «склейке» методами генной инженерии вируса атипичной пневмонии 2003 года и вируса иммунодефицита человека. Препринт индийских микробиологов на эту тему еще в конце января появился на сайте biorxiv.org, однако затем был удален авторами, как сообщается, «из-за реакции научного сообщества».

Ряд исследователей полагают все же, что вероятность естественного возникновения мутации такого типа приближается к нулю, а возможность «слепить» жизнеспособную (в вирусном плане) РНК-химеру — наоборот, к 100%.

Главный вопрос заключается даже не в том, кто является автором такой «склейки-химеры» (открытый патент на нее, в отличие от иных, не настолько пандемичных штаммов, по понятным причинам, не брали), сколько в том, чего стоит ожидать и чего опасаться дальше. Речь в данном случае идет не о каких-то ученых маньяках-одиночках, а о мощных структурах государственного или транснационального масштаба. Но так вопрос даже не ставится: ни в КНР (правда, там уже намекнули на причастность к COVID-19 США), ни в России, ни на уровне ООН. Почему?

Ведь если блокируются города-миллионники, создаются карантинные зоны и многотысячные госпитали барачного типа, то возникает прецедент на будущее. Может быть, действительно: так и надо? А завтра или послезавтра, или через несколько месяцев, или через несколько лет начнется пандемия, скажем, вируса прогрессирующей дистрофии человека — и что тогда? Всемирный Освенцим, в котором выживут только «избранные»?

Как заявил еще в далеком 1988 году супруг Елизаветы II принц Филипп, соучредитель и президент Всемирного фонда дикой природы в 1981–1996 гг.: «Если бы я мог перевоплотиться, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции». Точность цитаты герцога Эдинбургского подтверждает The Guardian. Поскольку у принца в любом обличии должна быть корона (вспомним царевну-лягушку из русской сказки), то мечта принца Филиппа могла быть осуществлена только коронавирусом.

Впрочем, прямо сейчас пока еще не «перевоплотившийся» 98-летний принц вместе с королевой эвакуированы из Букингемского дворца в Виндзорский замок, подальше от разносчиков заразы, — а на случай карантина для них готов уже в Норфолке Сандрингемский дворец.

Но не будем слишком ударяться в ужасы конспирологии. Во всяком случае, сейчас речь идет не о «вирусе-суперубийце». Нынешняя инфекция, повторюсь, судя по всему, «тренировочная» и во многом — бизнес-проект для финансового обеспечения дальнейших работ в избранном направлении в преддверии куда более ужасного грядущего мора.

КНР, первая экономика мира с почти полуторамиллиардным населением, была бы идеальным полигоном. Но официальный Пекин, приняв драконовские противоэпидемические меры, продемонстрировал, что платить «коронавирусную дань» западным ТНК не собирается.

Поэтому проект был быстро перенесен в 500-миллионную Европу и, «на всякий случай», «про запас» — в 350-миллионные Соединенные Штаты (обе цифры даны с учетом мигрантов). Правда, с несколько модифицированными штаммами: согласно предварительным данным, из его РНК-генома исчезли 382 «буквы»-нуклеотида.

Какой вариант действий изберет для себя новое правительство России: «китайский» или «западный», — может стать понятным уже сегодня.