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Запуск Falcon 9 с группой из 60 спутников отменен за несколько секунд до старта

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Запуск Falcon 9 с группой из 60 спутников отменен за несколько секунд до старта

Таллахасси, 15 марта. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 спутников Starlink отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

В компании уточнили, что старт не состоялся по результатам проверки мощности двигателя.

«Сегодня старт не состоится, он отменен автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя», — пояснили в SpaceX.

О дате нового запуска пока не сообщается, передает RT.

Ранее в Сети появилась видеозапись неудачной попытки посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу. Ракета прошла мимо ожидавшего ее судна и рухнула в воду.

«К сожалению, она не села на автономную платформу, но она совершила мягкую посадку на воду прямо рядом с судном. Так что, скорее всего, она цела», — предположила ведущая.

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