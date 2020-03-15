حصاد اخبار سوريا 15 مارس: بدأ مركز التنسيق بين الاتحاد الروسي وتركيا في إدلب بالعمل ، حاول مسلحون تعطيل دورية على الطريق السريع M4

سوريا ، 15 مارس: بدأ مركز التنسيق الروسي التركي في إدلب بالعمل ، استفز المسلحون أول دورية روسية تركية على الطريق السريع M4.

بدأ مركز التنسيق الروسي-التركي بالعمل في سوريا.

قال الأدميرال أوليغ جوراليف ، رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا إن مركز التنسيق المشترك للتعاون الروسي التركي لمراقبة وقف إطلاق النار والقيام بدوريات مشتركة بدأ العمل في محافظة إدلب السورية.

وقال جورافليف "بدأ مركز تنسيق مشترك في العمل مع الجانب التركي لضمان وقف إطلاق النار والقيام بدوريات مشتركة".

ووفقا له ، فقد تم بالفعل إجراء مسح هندسي للطريق استعدادا للدورية الروسية التركية للطريق السريع M4. وأشارت صحيفة إزفستيا إلى وجود اتصال مستمر بين موسكو وأنقرة للتعاون العملي.

مسلحون يستفزون دورية روسية تركية في إدلب

"تم الغاء مسار أول دورية روسية تركية مشتركة في إدلب السورية بسبب استفزازات الإرهابيين". جاء ذلك عن وزارة الدفاع الروسية.

وفقا للوزارة الروسية فقد جرت أول دورية روسية تركية يوم الأحد 15 مارس ، واتخذ قرار استئنافها عقب اجتماع رئيسي الاتحاد الروسي وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

قال ممثل رسمي للشرطة العسكرية الروسية ، إيفجيني سيرجيف.: "اليوم هي أول دورية روسية تركية في جزء من الطريق السريع M4 في منطقة التصعيد في إدلب. يجب أن تضمن الدوريات المشتركة ليس فقط سلامة حركة المدنيين على طول طريق النقل للجمهورية العربية ، ولكن يجب أن يكون هناك أيضًا ضمانًات لمنع تكرار النزاع المسلح في المنطقة ".

ومع ذلك ، اضطر الجيش إلى تغيير مسار الدورية بسبب الاستفزازات. حاول الإرهابيون استخدام النساء والأطفال "كدرع بشري" حتى لا تعبر قافلة من المعدات الروسية والتركية. ومنح الاتحاد الروسي أنقرة وقتا إضافيا لضمان أمن الدوريات في إدليب.

وقال وزير الدفاع الروسي إن "لقد مُنح الجانب التركي وقتًا إضافيًا لاتخاذ إجراءات لتحديد الجماعات الإرهابية وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق السريع M4".

جلب الجيش الروسي مساعدات إنسانية للأطفال في مدينة قامشلي السورية

قام الجيش الروسي بعمل إنساني آخر في سوريا ، حيث قدم الطعام والادوات المكتبية لأطفال قامشلي.

بحسب أوليغ جافريلوف ، ضابط المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، فإن الأطفال قبلوا الهدايا بكل سرور. وشكر الكثيرون الأفراد العسكريين الروس قائلين "شكرا" بالروسية.

وقال غافريلوف" إن يقوم المركز بإجراء متابعات حول نتائج مراقبة الوضع الإنساني للتسوية ما بعد النزاع".

قال مدير مدرسة محلية ، مقصود سحيمي ، أن تكتظ الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، وكثيرا ما يفتقر الأطفال إلى أبسط الضروريات.وهناك نقص حاد في المدرسين ، ولكن المدرسة لا تزال تقبل الأطفال.

وقال السحيمي "لدينا وضع صعب. ولكن بأمر من المحافظ ، نقبل جميع الأطفال الفارين من أماكن القتال وسوف نستمر بقبولهم ".

وقال السحيمي "لدينا وضع صعب. ولكن بأمر من المحافظ ، نقبل جميع الأطفال الفارين من أماكن القتال وسوف نستمر بقبولهم ".

خديجة محمد شفيم تلميذة في الصف السادس كانت قد هربت من محافظة حلب وتتذكر برعب ما كان عليها أن تتحمله.«

و قالت : كان الأمر مخيفًا في حلب. أطلقوا النار ، ورأيت كيف يموت الناس. لم نعد نستطيع القيام بذلك بعد الآن.

سجلت روسيا ستة انتهاكات لوقف إطلاق النار في محافظتي إدلب واللاذقية

سجل الجانب الروسي ، كجزء من عمل اللجنة للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات وقف الأعمال العدائية في سوريا ، ست حالات إطلاق نار في يوم واحد. جاء ذلك في النشرة الإخبارية لوزارة الدفاع الروسي.

ونشرت الوثيقة على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

وجاء في الوثيقة ان الجزء الروسي من البعثة سجل ست وقائع لإطلاق النار في المحافظات: إدلب - ثلاثة ، اللاذقية - ثلاثة".

ولم يلاحظ الجانب التركي أي انتهاكات.