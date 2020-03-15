Руководство «Победы» проверяют на коронавирус

Москва, 15 марта. Топ-менеджмент российской авиакомпании «Победа» переведен на самоизоляционный карантин из-за риска заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, у одного из сотрудников компании были обнаружены признаки ОРВИ.

Отмечается, что заболевший сотрудник уже госпитализирован в Москве. У него были приняты анализы на наличие коронавируса, результаты которых станут известны через некоторое время. Источник сообщает, что родственники заболевшего сотрудника недавно вернулись из Европы.

По предварительным данным, на самоизоляционный карантин переведен лишь менеджмент компании. Летного состава изоляция не коснулась, так как заболевший сотрудник с ними не контактировал.

Ранее сообщалось, что за последние сутки коронавирус COVID-19 был обнаружен еще у четырех россиян. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, общее число инфицированных в России достигло 63 человек. Известно, что три новых случая заражения зарегистрированы в Подмосковье, а один — в Тюменской области. Все инфицированные недавно посещали европейские страны.

Недавно стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало университетам перевести обучение учащихся на дистанционный режим из-за распространения коронавируса.