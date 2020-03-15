Количество инфицированных коронавирусом за пределами Китая стало больше, чем в КНР

Москва, 15 марта. Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка заболевания, превысило число зараженных в КНР, сообщает ТАСС, ссылаясь на подсчеты экспертов и официальные данные.

На данный момент в Китае зафиксировано 81 028 случаев заражения, за его пределами — 81 321. При этом в Китае к настоящему времени условный показатель смертности выше, чем мировой — 3,95% против 3,79%. Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в Италии, где от COVID-19 скончались 7,3% инфицированных.

По состоянию на 15 марта, случаи коронавируса зарегистрированы в 129 государствах. Помимо Италии и Китая, крупными очагами являются Южная Корея, Япония, Иран, Швейцария и Испания.

Ранее RT сообщало, что за минувшие сутки в Италии умерли 368 инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 20,6 тыс., в том числе за сутки выявлено 2,8 тыс. новых случаев.

Недавно нидерландский профессор клеточной биологии Франк Гросвельд сообщил, что в скором времени в Амстердаме могут завершить разработку вакцины от COVID-19. Несмотря на то, что препарату еще предстоит тестирование на добровольцах и клинические испытания, исследователи настолько уверены в успехе, что уже ищут фармацевтическую компанию, которая сможет поставить на поток массовое производство нового лекарства.