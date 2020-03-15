Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 15 марта по состоянию на 22.00

15 марта на трассе М4 состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование во исполнение двусторонних договорённостей от 5 марта.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сейчас в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Совместное патрулирование

Сегодня в Идлибе состоялось первое совместное российско-турецкой патрулирование по трассе М4, о котором договорились президенты России и Турции во время встречи в Москве 5 марта.

Процесс патрулирования активно освещали военкоры Евгений Поддубный и Олег Блохин. По факту, совместный патруль, который включал в своем составе лишь шесть единиц техники (по три с каждой стороны) проехал лишь три километра и вернулся обратно: обусловлено это, во многом, тем фактом, что западнее Ан-Нейраба трассу М4 контролируют группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые даже в Минобороны России называют «радикальными формированиями, не подконтрольными турецкой стороне».

Video of today’s joint patrol between Russia and Turkey along the M4 highway. 221/https://t.co/DHXipO0Z6z pic.twitter.com/9CD6PrIrWI — Rob Lee (@RALee85) March 15, 2020

Впрочем, едва ли в ближайшее время возможны патрули вдоль всей трассы М4. Если даже не брать во внимание возможные провокации, сама трасса непроходима. Участок М4 сразу после парка развлечений под Ан-Нейрабом, где разворачивался сегодня российско-турецкий патруль, усеян колючками и шипами.

Turky even cant clear 500 m of M4, behind can be seen park where today was last point of patrol pic.twitter.com/h3yeQglTTn — ZOKA (@200_zoka) March 15, 2020

В Минобороны Турции заявили об «осуществлении первого совместного патрулирования на трассе М4 в рамках московских договоренностей» с привлечением наземного и воздушного компонентов.

Within the framework of the Moscow agreement, the 1st joint Turkish-Russian land patrol on the M4 highway has been completed with the contribution of air and land assets.https://t.co/WpEhozMFj9 pic.twitter.com/mQYKvxIYWG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2020

При этом, когда турецкая бронетехника выдвигалась к Саракибу для проведения совместного патрулирования, протестующие под Эрихой забрасывали их камнями.

نشرت تنسيقيات المسلحين مقطع فيديو يظهر فيه رشق "المعتصمون" بالحجارة للآليات التركية أثناء مرورها على الطريق الدولي الـ "#M4" عند أطراف بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي pic.twitter.com/6aHmjb038M — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 15, 2020

Как отмечает Telegram-канал «Стамбульский волк», в репортаже Евгения Поддубного в кадр попало то самое колесо обозрения, где 3 февраля под авиаудар сирийской ВВС попала колонна с турецкой военной техникой.

Совместное патрулирование привело к занятному результату: радикальные группировки — в частности, «Хайят Тахрир аш-Шам», — через своего медиаактивиста Тахира Абу Умара заявили о награде за головы российских военкоров в 25 тысяч долларов. После того, как сами военкоры это высмеяли, сумма поднялась до 50 тысяч за одного убитого (неважно, военкора или российского военнослужащего) и 100 тысяч долларов за одного пленного.

Глава «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джуляни от имени «освобожденного севера» осудил совместное патрулирование, заявив, что ХТШ «не согласовало появление каких-либо российских солдат» на своих территориях.

#الجولاني يهدد الدوريات الروسية :



تحرير الشام لن تسمح بإدخال أي جندي روسي إلى أي منطقة وإذا أرادوا الدخول بالطريقة العسكرية فسننال شرف صد محاولة دخوله pic.twitter.com/FUXjogSw6R — عمر رحمون (@Rahmon83) March 15, 2020

Режим прекращения огня

Идлибские источники сообщают об артиллерийском обстреле позиций боевиков под Кбаной на северо-востоке провинции Латакия.

Гуманитарная обстановка в Идлибе

Тем временем, на трассе М4 продолжаются посиделки и постоялки.

Причём, риторика уже сменилась: судя по плакатам, требуют исполнения резолюций ООН и политического решения по Сирии.

More images of the sit in on M4 highway against Turkish-Russian patrols. Why? Syrians don’t forget that Putin is hand in hand with Assad in the killing of innocent people. They don’t forget the attacks on hospitals, markets and schools. #SaveIdlib #Syria pic.twitter.com/h7WrZ1p5Wn — Jennifer (@JennRollins1002) March 15, 2020

Впрочем, сюжеты противороссийской направленности не могли не появиться: поскольку во всём Идлибе сегодня отмечают девятую годовщину так называемой сирийской революции, весь «цвет» идлибских медиаактивистов снимает репортажи с трассы М4, где местные жители вперемешку с боевиками то ли радуются, то ли протестуют против российско-турецкого патрулирования.

Вещающий, как правило, на английском языке Билял Абдул Карим, снял репортаж, в котором местные рассказывают о том, что «Россия — это оккупант, убивающий детей». Только вот Билял Абдул Карим неоднократно освещал митинги за «Хайят Тахрир аш-Шам», восхвалял боевиков, убитых в бою с Романом Филиповым, а также рассказывал о том, «почему ИГИЛ1 – это плохо, а «Правительство спасения», созданное террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», — хорошо».

Отметился записанным сюжетом и именующий себя «рупором правды в освобождённом Идлибе» Фарук аш-Шами, который пытается убедить всех в том, что информационное агентство ХТШ «Ибаа» «никогда не было уличено во лжи и говорит правду». Он записал слова двух совершенно случайных мужчин на трассе М4 о том, что «Россия — это убийца».

???? m4

ايغواري و اخونجي و جرابيع تركيا

تشكيلة ارهاب عالمي قذر

بكرة بس تبلش الصواريخ والبراميل ببلشو بكي وبقولو مدنيين pic.twitter.com/d7y5GryldU — سوريا العظمى (@liongeneral22) March 15, 2020

Северная Сирия

Группировка «Силы освобождения Африна» (СОА), в которую входят «курдские партизаны», ведущие «борьбу с турецкими оккупантами в кантоне Африн», опубликовала видео налета на позиции протурецких боевиков в деревне Барада в округе Шерава.

СОА отчитались о 4 ликвидированных боевиках и захваченном у них вооружении.

AFRIN LIBERATION FORCES

Our forces carried out an action against the Turkish-backed jihadists in the Berade village, in the Sherawa district. As a result, 4 jihadists were killed. Moreover, 2 AK-47s weapons and their ammunitions, 1 telephone, and 1 transceiver were seized+ pic.twitter.com/UmUBEpqxzk — afrin activists (@afrinactivists) March 15, 2020

Митинг по случаю девятой годовщины «сирийской революции» прошел в подконтрольном протурецким боевикам Эль-Бабе в провинции Алеппо.

مظاهرة في مدينة #الباب شرق #حلب بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لانطلاق الثورة السورية pic.twitter.com/5XUynjKGuR — قناة الجسر الفضائية (@jisrtv) March 15, 2020

Заевфратье

Ночью в тюрьме в Хасаке боевики ИГ1 предприняли попытку побега, которая не увенчалась успехом.

Оппозиционный STEP News рассказал о «пьяном СДСнике, который устроил перестрелку с правительственными войска в провинции Дейр эз-Зор», в результате чего было ранено несколько человек.

عنصر "سكران" بـ"#قسد" يتسبب باشتباكات مع قوات النظام السوري بريف #دير_الزور.. والتفاصيلhttps://t.co/j3UHK5dWAe — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) March 15, 2020

Гуманитарная обстановка и восстановление

В горной местности провинции Идлиб сильная буря, от которой страдают лагеря беженцев.

The storm uprooted more than 80 tents of the internally displaced people living in Jabal Al-Dailah camp, near the city of Kafr Takharim pic.twitter.com/hiK2NsVOP7 — Ahmad (@Ahmad1618A) March 13, 2020

Коронавирус

В курдской администрации признают невозможность диагностирования больных лиц на местах и необходимость направлять всех, у кого есть подозрения на коронавирус, в Дамаск.

“With the sole testing facility in Sere Kaniye put out of action by Turkey’s invasion and occupation, the AANES has no option but to send test cases all the way to Damascus. This is scarcely possible in practice”, says Thomas McClure.https://t.co/jl9P73HYoX

By @vvanwilgenburg — Magnus Kellerdal (@MKellerdal) March 15, 2020

Представитель ВОЗ в Дамаске заявил о высокой вероятности появления в Сирии коронавируса, поскольку большая часть стран региона уже зарегистрировала случаи заражения.

Минздрав заявил, что обследовано 65 человек, у которых было подозрение на коронавирус, — ни один случай не подтвердился.

Сирия начала дезинфицировать автобусы.

На теме коронавируса даже пиарятся «Белые каски», рассказывающие о дезинфекции помоек и школ.

In order to prevent the spread of disease and slow epidemics, our #WhiteHelmets teams in #Aleppo countryside regularly clean garbage dumps and wash and clean the area's schools with sterilizers and detergents. pic.twitter.com/lbLZU79V70 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 13, 2020

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1 Организация запрещена на территории РФ.