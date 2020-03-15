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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 15 марта по состоянию на 22.00

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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 15 марта по состоянию на 22.00

15 марта на трассе М4 состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование во исполнение двусторонних договорённостей от 5 марта.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сейчас в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Совместное патрулирование

Сегодня в Идлибе состоялось первое совместное российско-турецкой патрулирование по трассе М4, о котором договорились президенты России и Турции во время встречи в Москве 5 марта.

Процесс патрулирования активно освещали военкоры Евгений Поддубный и Олег Блохин. По факту, совместный патруль, который включал в своем составе лишь шесть единиц техники (по три с каждой стороны) проехал лишь три километра и вернулся обратно: обусловлено это, во многом, тем фактом, что западнее Ан-Нейраба трассу М4 контролируют группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые даже в Минобороны России называют «радикальными формированиями, не подконтрольными турецкой стороне».

Впрочем, едва ли в ближайшее время возможны патрули вдоль всей трассы М4. Если даже не брать во внимание возможные провокации, сама трасса непроходима. Участок М4 сразу после парка развлечений под Ан-Нейрабом, где разворачивался сегодня российско-турецкий патруль, усеян колючками и шипами.

В Минобороны Турции заявили об «осуществлении первого совместного патрулирования на трассе М4 в рамках московских договоренностей» с привлечением наземного и воздушного компонентов.

При этом, когда турецкая бронетехника выдвигалась к Саракибу для проведения совместного патрулирования, протестующие под Эрихой забрасывали их камнями.

Как отмечает Telegram-канал «Стамбульский волк», в репортаже Евгения Поддубного в кадр попало то самое колесо обозрения, где 3 февраля под авиаудар сирийской ВВС попала колонна с турецкой военной техникой.

Совместное патрулирование привело к занятному результату: радикальные группировки — в частности, «Хайят Тахрир аш-Шам», — через своего медиаактивиста Тахира Абу Умара заявили о награде за головы российских военкоров в 25 тысяч долларов. После того, как сами военкоры это высмеяли, сумма поднялась до 50 тысяч за одного убитого (неважно, военкора или российского военнослужащего) и 100 тысяч долларов за одного пленного.

Глава «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джуляни от имени «освобожденного севера» осудил совместное патрулирование, заявив, что ХТШ «не согласовало появление каких-либо российских солдат» на своих территориях.

Режим прекращения огня

Идлибские источники сообщают об артиллерийском обстреле позиций боевиков под Кбаной на северо-востоке провинции Латакия.

Гуманитарная обстановка в Идлибе

Тем временем, на трассе М4 продолжаются посиделки и постоялки.

Причём, риторика уже сменилась: судя по плакатам, требуют исполнения резолюций ООН и политического решения по Сирии.

Впрочем, сюжеты противороссийской направленности не могли не появиться: поскольку во всём Идлибе сегодня отмечают девятую годовщину так называемой сирийской революции, весь «цвет» идлибских медиаактивистов снимает репортажи с трассы М4, где местные жители вперемешку с боевиками то ли радуются, то ли протестуют против российско-турецкого патрулирования.

Вещающий, как правило, на английском языке Билял Абдул Карим, снял репортаж, в котором местные рассказывают о том, что «Россия — это оккупант, убивающий детей». Только вот Билял Абдул Карим неоднократно освещал митинги за «Хайят Тахрир аш-Шам», восхвалял боевиков, убитых в бою с Романом Филиповым, а также рассказывал о том, «почему ИГИЛ1 – это плохо, а «Правительство спасения», созданное террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», — хорошо».

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 15 марта по состоянию на 22.00

Отметился записанным сюжетом и именующий себя «рупором правды в освобождённом Идлибе» Фарук аш-Шами, который пытается убедить всех в том, что информационное агентство ХТШ «Ибаа» «никогда не было уличено во лжи и говорит правду». Он записал слова двух совершенно случайных мужчин на трассе М4 о том, что «Россия — это убийца».

Северная Сирия

Группировка «Силы освобождения Африна» (СОА), в которую входят «курдские партизаны», ведущие «борьбу с турецкими оккупантами в кантоне Африн», опубликовала видео налета на позиции протурецких боевиков в деревне Барада в округе Шерава.

СОА отчитались о 4 ликвидированных боевиках и захваченном у них вооружении.

Митинг по случаю девятой годовщины «сирийской революции» прошел в подконтрольном протурецким боевикам Эль-Бабе в провинции Алеппо.

Заевфратье

Ночью в тюрьме в Хасаке боевики ИГ1 предприняли попытку побега, которая не увенчалась успехом.

Оппозиционный STEP News рассказал о «пьяном СДСнике, который устроил перестрелку с правительственными войска в провинции Дейр эз-Зор», в результате чего было ранено несколько человек.

Гуманитарная обстановка и восстановление

В горной местности провинции Идлиб сильная буря, от которой страдают лагеря беженцев.

Коронавирус

В курдской администрации признают невозможность диагностирования больных лиц на местах и необходимость направлять всех, у кого есть подозрения на коронавирус, в Дамаск.

Представитель ВОЗ в Дамаске заявил о высокой вероятности появления в Сирии коронавируса, поскольку большая часть стран региона уже зарегистрировала случаи заражения.

Минздрав заявил, что обследовано 65 человек, у которых было подозрение на коронавирус, — ни один случай не подтвердился.

Сирия начала дезинфицировать автобусы.

На теме коронавируса даже пиарятся «Белые каски», рассказывающие о дезинфекции помоек и школ.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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