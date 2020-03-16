Сирия, 16 марта. Военные Турции и РФ сократили протяженность маршрута патрулирования в Идлибе из-за провокаций террористов. Турки набирают сирийских боевиков для переброски в Ливию. ХТШ угрожает расправой военным и журналистам из РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва недалеко от города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре; обвинялось в убийстве человека в деревне Аз-Зар на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: угрожала расправой российским и сирийским военным, а также журналистам из РФ в Идлибе; заявила о взятии в плен одного членов ИГ1 на севере Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществляют набор сирийских боевиков из Африна для отправки в Ливию; конфискуют дома лиц курдской национальности на северо-западе Алеппо; перебросили новый военный конвой в Идлиб; сообщили о нейтрализации трех курдских боевиков у границы с Турцией; заявили о демонтаже 25 СВУ в зоне операции «Источник мира».

Курдские вооруженные группировки: пережили взрыв в Ракке; распорядились о закрытии блокпоста у города Ас-Салихия в Дейр-эз-Зоре; столкнулись с попыткой группы террористов ИГ совершить побег из тюрьмы в Хасаке; подозреваются в нападении на союзников Турции в Африне.

Российская военная полиция: совместно с Турцией провела патрулирование трассы М-4 в Идлибе.

ЦПВС РФ: сообщил о проведении двух гуманитарных акций САР.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно о том, что в Африне был открыт пункт призыва для сирийских боевиков, которые желают принять участие в боевых действиях на территории Ливии. По информации медиапортала North Press Agency, новобранцев снабжают деньгами и оружием. Их переброску планируется осуществить на следующей неделе. Агентство новостей Libya 24 TV передавало, что многие из тех, кто готов отправиться в Ливию, идут на этот шаг вынуждено, ввиду тяжелых условий проживания, сложившихся в зонах контроля протурецких боевиков.

Тем не менее наибольшему давлению в Африне продолжают подвергаться лица курдской национальности, у которых изымают дома в пользу радикальных исламистов. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (Ibra_Joudeh).

Во второй половине дня произошла вылазка неизвестных на северо-западе региона. Twitter-канал (Breizhman1983) сообщает о том, что четыре протурецких боевика были убиты неизвестными неподалеку от поселения Аль-Барад. В осуществлении вылазки обвинялись члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Накануне по неизвестным причинам ушел в отставку главарь формирования «Сирийской национальной армии» Фадлалла аль-Хаджи. Об этом сообщал медиапортал Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне курдские боевики распорядились о закрытии блокпоста у населенного пункта Ас-Салихия, располагающегося у линии разграничения правительственных сил и боевиков вооруженной оппозиции, объяснив это стремлением предотвратить распространение коронавируса.

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщал о взрыве на пути следования патрулей «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В результате детонации СВУ погибла женщина. В установке бомбы обвинялись террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Новостной портал Al Nour сообщал об убийстве мужчины в населенном пункте Аз-Зар на юго-востоке региона. В совершении нападения подозревались подпольные ячейки «Исламского государства». Позднее поступала информация о взрыве в городе Дибан, в организации которого также обвинялись боевики террористической группировки.

В населенном пункте Эль-Хусейния состоялась гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон. Еще одна партия гумпомощи прибыла в деревню Хамбушия в Латакии. Отмечается, что общий вес груза составил более пяти тонн.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки прошло первое совместное патрулирование РФ и Турции в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта. По словам официального представителя российской военной полиции Евгения Сергеева, объединенные силы начали движение со стороны города Серакиб, однако протяженность маршрута пришлось сократить ввиду провокации со стороны боевиков. Как стало известно, террористы попытались использовать мирное население, включая женщин и детей, в качестве «живого щита».

О своем намерении чинить препятствия осуществлению российско-турецких договоренностей заявили террористы «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики угрожали расправой военнослужащим РФ или Сирии, которые окажутся в зонах оккупации группировки. Более того, позднее появились сообщения о том, что ХТШ готова выплатить вознаграждение за поимку или убийство российских военных корреспондентов в размере от 25 до 100 тысяч долларов.

Поступали данные о прибытии в провинцию очередной турецкой колонны с подкреплениями. Военный источник в сети Telegram (epoddubny) передавал, что конвой с техникой пересек границу в районе пункта пропуска «Кафр-Лясин».

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о пленении одного из высокопоставленных членов «Исламского государства», скрывавшихся в Идлибе. Согласно информации Twitter-канала (Mzahem_Alsaloum), задержанного боевика звали Абдулла Кардаш.

Провинция Ракка

В контролируемых курдскими боевиками районах провинции вновь прогремел взрыв. Военный источник в Telegram (NORSFS2) передавал, что сработало СВУ, заложенное вблизи здания школы в административном центре региона. Поступали данные о погибших, без уточнения количества жертв.

После полудня Минобороны Турции сообщило о нейтрализации трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) у сирийско-турецкой границы. По данным турецкого оборонного ведомства, один из них был уничтожен в зоне операции «Источник мира», еще два — в Северном Алеппо.

Провинция Хасака

Группа боевиков «Исламского государства» попыталась организовать побег из тюрьмы «Демократических сил Сирии» на окраине Хасаки. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (MHJournalist), на месте работали беспилотники ВВС международной коалиции. О последствиях инцидента все еще ничего неизвестно.

Министерство национальной обороны Турции публиковало информацию о ходе разминирования местности на границе с Турцией. Сообщалось, что турецких военным удалось демонтировать не менее 25 СВУ, оставленных курдскими боевиками.

Во второй половине дня прогремел взрыв недалеко от Рас аль-Айна. Информагентство Al Nour передавало, что детонировавшее СВУ было заложено у штаб-квартиры союзников Турции. Как минимум три протурецких боевика были убиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.