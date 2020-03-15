Минобрнауки РФ рекомендовало университетам перейти на дистанционное обучение

Москва, 15 марта. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало высшим учебным заведениям организовать обучение учащихся дистанционно в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 начиная с 16 марта, передает пресс-служба министерства.

«Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов», — сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Отмечается, что университеты должны обеспечить освоение образовательных программ при помощи электронного обучения. Также в сообщении говорится, что главам научных и образовательных организаций поручено взять под контроль проведение санитарных и противоэпидемических мероприятий. Университетам поручено предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для студентов.

Ранее Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести учащихся школ на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19, передают «Известия».