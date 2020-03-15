Военный эксперт объяснил, какой сигнал дал США Шойгу, послав к Аляске Ту-142

Американские военные занервничали, увидев маневры двух противолодочных самолетов Ту-142 вблизи Аляски. Несмотря на то, что российская авиация находилась в международном воздушном пространстве и не нарушила границы США, американское командование подняло для их сопровождения свои истребители F-22 и F-18. По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, это означает, что американцы поняли сигнал, который им послал министр обороны России Сергей Шойгу.

Алексей Леонков заметил, что появление российских противолодочников произошло недалеко от зоны проведения организованных Пентагоном учений ICEX, в которых задействованы американские подлодки.

«Не зря же наш президент говорил, что мы дадим отпор любому агрессору, и ответно-встречный удар будет нанесен по тому месту, откуда стартовала эта агрессия, и по тем местам, где принималось решение о совершении акта агрессии. Когда наш президент такое говорит, он не шутит и не бравирует. В отличие от американского президента, который порой рассказывает очень интересные сказки», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Леонков.

Военный эксперт также напомнил, что 5 марта 2020 года был подписан указ о развитии Арктики, в котором отдельными пунктами вынесены вопросы, связанные с военной политикой в регионе.

«В частности, говорилось, что нужно дать максимальные возможности подразделениям, находящимся в Арктике, с тем, чтобы они могли обеспечивать безопасность региона. И реализация этого указа была продемонстрирована по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Морские охотники» Ту-142, предназначенные для обнаружения, идентификации и, в случае угрозы, уничтожения подводных лодок противника, отработали задачу, обнаружив всплытие американцев, которые пытались из этого сделать некий «праздник». При этом повторюсь, что наши противолодочники летали по маршруту и не нарушили воздушных границ США. И своими действиями Россия дала понять, что контролирует пространство арктических широт в меру своих компетенций как из космоса, так и с воздуха, и с морских рубежей. Надводный и подводный флот у нас тоже может контролировать ситуацию в этом регионе и выполнять боевые задачи, если они ставятся», — объяснил Алексей Леонков.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла, что прохождение судов по Северному морскому пути не нуждается в сопровождении кораблей стран НАТО.