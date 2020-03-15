Лидер Чада оценил перспективы решения кризиса в Ливии

Ойо, 15 марта. Кризис в Ливии необходимо решить политическим путем, а не военным. Об этом в воскресенье, 15 марта, заявил президент Республики Чад Идрис Деби.

Лидер Чада принял участие во встрече контактной группы Африканского союза по ливийской проблематике. В ходе своего выступления перед членами совета он выразил уверенность в том, что политический вектор — это единственный путь, на основе которого внутриливийская ситуация будет стабилизирована. Он подчеркнул, что народ Ливии в состоянии самостоятельно решить свои проблемы за столом переговоров.

Чтобы поспособствовать этому, продолжил президент, нужно свести на нет иностранное вмешательство в дела страны, а также создать механизм по обеспечению реализации обязательств, взятых на себя не только сторонами конфликта, но и крупными державами. В качестве примера глава государства привел запрет ООН на поставки оружия в Ливию, который систематически нарушается турецкой стороной. Анкара направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) крупные партии различных вооружений, включая тяжелые, боеприпасов, военной техники, современного оборудования и беспилотников.

Также следует отметить, что интервенция Турции выражается не только в игнорировании оружейного эмбарго, но и вербовке сирийских террористов, которых Анкара перебрасывает в Ливию для борьбы на стороне ПНС. Самолеты с боевиками регулярно прибывают в Мисурату и Триполи. ЛНА ранее сообщала о ликвидации сирийского джихадиста, в телефоне которого были найдены свидетельства вербовки Турцией сирийских радикалов.