Сирия, 16 марта. SDF**** провели рейды в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. Очередной военный конвой США был переброшен из Ирака в Хасаку. Курдские боевики обнаружили не менее десяти СВУ в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по укрепрайонам «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: провели аресты в городе Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; обнаружили не менее десяти СВУ в городе Ракка.

Соединенные Штаты: перебросили конвой с техникой и материально-техническим обеспечением из Ирака в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели рейды в городе Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Как передает Twitter-канал (masarpressnet), обыски обернулись арестом ряда сирийцев по неустановленным причинам. Предполагается, что среди задержанных оказались лица, подозреваемые в связях с террористами «Исламского государства»1. Как известно, деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ1 широко распространена в районах, занимаемых курдскими боевиками. Тем не менее продолжающиеся рейды SDF не приводят к уменьшению случаев вылазок террористов. Напомним, накануне вечером поступали данные о детонации СВУ на местном рынке.

Провинция Идлиб

Появилась информация о новых стычках в южных районах Идлиба. По данным новостного портала Halab Today TV, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе населенного пункта Хазарин, ведут огонь по укрепрайонам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кансафра. Напомним, ХТШ, как и группировка «Хурас ад-Дин», отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня. Накануне радикальные исламисты попытались препятствовать проведению совместного патрулирования Турции и РФ трассы М-4, а также провоцировали столкновения с САА на границе провинций Хама и Латакия.

Провинция Ракка

После двух взрывов, прогремевших в административном центре провинции за последние двое суток, курдские боевики прибегли к обследованию местности на предмет выявления других СВУ, которые могли быть заложены террористами «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), проведенные обыски привели к обнаружению не менее десяти бомб. Не уточняется, были ли взрывные устройства установлены здесь еще во время оккупации города террористами ИГ1 или же они являются следствием последующей подпольной деятельности членов террористической группировки.

В то же время поступают данные о расчистке улиц в районе Ат-Такана. По информации Twitter-канала (NotWoofers), бульдозеры убирают завалы, образовавшиеся а результате обрушения жилых домов.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о передислокации в провинцию очередного американского военного конвоя. Колонна прибыла с территории Иракского Курдистана через пограничный переход «Аль-Валид». В ее составе в Хасаку въехали 62 грузовика с техникой и материально-техническим обеспечением, а также 11 военных автомобилей. Предполагается, что целью переброски подкреплений является сохранение контроля над нефтяными месторождениями. Как известно, Вашингтон при поддержке проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) производит нелегальную добычу нефти в богатых энергоресурсами районах Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.