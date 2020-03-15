Либеральные СМИ перед незаконной акцией оппозиции вбросили фейк о «нежелательных плакатах»

Москва, 15 марта. Либеральные СМИ распространяют вбросы о якобы имеющем место «давлении» полиции на типографии, от которых «требуют» отказаться от печати «нежелательных плакатов» с оппозиционными лозунгами в преддверии новой акции.

Очередной фейк, направленный на накаление ситуации в обществе, опубликовала накануне радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на интернет-портал ОВД-Инфо и Telegram-канал «Avtozak LIVE». Менее популярные СМИ мгновенно подхватили вброс.

Примечательно, что о «рекомендациях» полиции рассказал журналистам только один сотрудник типографии «Реглет», что лишний раз ставит под сомнение появившуюся новость. Но заголовки либеральных СМИ несут конкретный посыл, цель которого — поднять искусственно созданную волну негодования в обществе.

Интересно также и то, что публикации невероятным образом повторяют прошлогодние информационные вбросы на фоне резонансного «московского дела». Почти год назад либеральные СМИ отработали по точно такой же схеме.

Напрашивается вывод, что «оппозиции» попросту нужно создать определенное настроение в обществе в преддверии незаконной акции против поправок в конституцию. Либералы активно призывают людей выходить на митинги и одиночные пикеты, несмотря на то, что в стране на фоне пандемии коронавируса введен запрет на проведение массовых мероприятий, направленный на защиту здоровья россиян.