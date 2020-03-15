Каир, 15 марта. На прошедшей в столице Египта пресс-конференции официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари поделился мнением о том, кто должен возглавить миссию ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Как считает Ахмад Мисмари, в руководстве должен находиться человек африканского происхождения, но не из соседней страны. По его мнению, европейцы и американцы не понимают ливийскую культуру, а именно это является ключом к успешному урегулированию вопросов республики.

Также представитель ЛНА дал оценку Схиратским соглашениям. По словам Мисмари, диалог в марокканском городе Схират оказался претворением в жизнь ливийского плана запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1. Он добавил, что народ его страны отвергает эти договоренности.

Отметим, что Палата представителей положительно оценила уход Гасана Саламе. Парламентарий Али Саиди обозначил работу дипломата как попытку легализовать внешнее управление страной и уничтожение суверенитета Ливии.

Напомним, что ООН организовала Схиратские соглашения, после которых было создано террористическое Правительство национального согласия Ливии. Тогда МООНПЛ возглавлял предшественник Гасана Саламе Бернардино Леон. Он был замешан в связях с Катаром, правительство которого оказывало поддержку триполитанским боевикам. Также власти восточной страны поддерживают «Братьев-мусульман», вооруженные группировки которой располагаются в Триполи для поддержки местных «властей». Впоследствии против бывшего главы ливийской миссии началось расследование, но результаты проверки так и не были опубликованы.

1 Организация запрещена на территории РФ.