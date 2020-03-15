Мемориал Жоресу Алферову открыли в Петербурге. ФАН-ТВ

Мемориальную доску Жоресу Алферову открыли на Петровской набережной. В доме на углу с Мичуринской улицей выдающийся физик и академик жил с 2001 по 2019 год. В торжественном открытии участвовали члены правительства Петербурга. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил заслуги лауреата Нобелевской премии.

«Его выдающиеся достижения, открытия — это то, что так необходимо было и Советскому Союзу и нашей с вами любимой России. Если вспомнить 30 лет назад, когда лучшие выпускники уезжали из России заграницу, это была не просто утечка мозгов, это кровь утекала из сердца и тела нашей любимой России. И только позиция великого человека — Жореса Ивановича Алферова — и его единомышленников позволила сделать так, что здесь, и в Санкт-Петербурге, и в России открывались новые научные школы, проводились исследования, которые, я уверен, делают Россию великой державой», — вспомнил Вячеслав Макаров.

Благодаря исследованиям академика в нашем мире появились многие электронные устройства: мобильные телефоны, фотоаппараты и другие цифровые устройства. Его по праву называют лицом эпохи. Вдова Жореса Алферова горячо поблагодарила Фонд поддержки образования и науки, который инициировал установку памятной доски. Организация, кстати, носит имя академика.