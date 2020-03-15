Сирия, 15 марта. Сотрудники ЦПВС РФ доставили более пяти тонн гуманитарной помощи в Сирию. Протурецкие боевики понесли потери в результате взрыва недалеко от Рас аль-Айна в Хасаке. Почти тысяча беженцев вернулась в САР из Ливана и Иордании в течение дня, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа; выполняли задачи по зачистке местности в окрестностях Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате взрыва недалеко от Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам союзников Турции в районе Тель-Тамра в северной части Хасаки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: провел две гуманитарные акции Сирии; сообщил о возвращении в САР почти тысячи беженцев.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в окрестностях Алеппо состоялся еще один этап работ по разминированию территории. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) осуществляли зачистку местности от завалов и других следов военного присутствия террористов в районах Аз-Захра и Лейрамун, а также в населенном пункте Кафр-Хамра. Подрывные работы выполнялись в период с 8.00 до 16.00. Напомним, административный центр и его пригороды перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в середине февраля в ходе операции «Заря в Идлибе».

Провинция Дейр-эз-Зор

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении в Сирии двух гуманитарных акций. В течение дня 375 продовольственных наборов были доставлены в населенный пункт Эль-Хусейния в Дейр-эз-Зоре. Также груз общим весом почти в три тонны прибыл в район поселения Хамбушия в провинции Латакия.

Между тем поступила информация о новой вылазке неизвестных в зонах оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно данным Twitter-канала (JennRollins1002), прогремел взрыв на территории рынка в городе Дибан. О возможных жертвах среди мирных жителей пока не сообщалось.

Провинция Даръа

Появились сведения о числе сирийских беженцев, вернувшихся в Сирию за последние сутки. В соответствии с данными, представленными российским Центром по примирению враждующих сторон, в течение дня в САР прибыли 956 человек. 829 из них перешли границу с Иорданией через пункт-пропуска «Насиб» в Даръа, остальные 127 перебрались из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» на окраинах Дамаска и Хомса.

Между тем на юго-западе Республики прошел новый этап подрывных работ. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по разминированию местности и объектов в городе Дума в Восточной Гуте, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В общей сложности САА удалось зачистить более двух гектаров территории, уничтожив при этом 29 взрывоопасных предметов.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Nour сообщает о взрыве в зоне контроля ВС Турции и подконтрольных им бандформирований. Детонация СВУ произошла у поселения Дуера к югу от города Рас аль-Айн, в результате чего были убиты по меньшей мере три протурецких боевика. В организации взрыва подозреваются члены курдских группировок, осуществляющие подпольные вылазки в безопасной зоне на севере САР. Напомним, несколько часов назад поступали данные о том, что в приграничных с Турцией районах были обнаружены 25 СВУ, заложенных курдскими боевиками.

В свою очередь союзники Турции возобновили артобстрелы территорий, занимаемых Отрядами народной самообороны (YPG). Информационный портал SANA News передает, что под ударом оказались окраины города Тель-Тамр на северо-западе региона. По предварительным данным, пострадали жилые дома и имущество местных жителей.