Родные Началовой рассказали, как живут спустя год после ее смерти

Москва, 15 марта. Год прошел со дня смерти певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Родные артистки рассказали, как прожили эти месяцы.

У Началовой осталась дочь Вера Алдонина, сейчас она живет с бабушкой и дедушкой, которые все силы бросили на ее воспитание. Весь год со смерти певицы рядом с внучкой была и вторая бабушка — мать отца Веры, известного в прошлом футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина.

Девочка не только прилежно учится, но также увлекается вокалом, игрой на фортепиано и поэзией. Свободное время она проводит с отцом и его семьей.

Алдонин владеет детскими футбольными академиями в Московской области и воспитывает детей от второго брака. Нынешняя супруга находится в хороших отношениях с Верой.

«Мы стали ближе, — признался футболист. — Гораздо больше общаемся».

Началова, как рассказывал отец певицы, скончалась после того, как у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. Похороны исполнительницы прошли 21 марта 2019 года на на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху.

В понедельник, в годовщину смерти певицы, должен выйти первый выпуск вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале. В рамках нескольких эпизодов телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон расскажут о жизни исполнительницы, которую сыграет актриса театра и кино Марина Орлова. Формат программы предусматривает реконструкцию событий: в присутствии родителей звезды в студии покажут кадры с «ожившей» Началовой.