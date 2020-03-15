Желавшая стать мальчиком дочь Джоли сменила имидж

Лос-Анджелес, 15 марта. Папарацци сфотографировали голливудскую актрису Анджелину Джоли и ее дочь Вивьен во время шоппинга. Фанаты обрадовались смене имиджа 11-летней девочки, которая ранее заявляла о желании стать мальчиком.

Джоли с дочерью закупались в магазине с органическими продуктами, когда попали в объектив фотографов. Звезда выбрала для шоппинга элегантный тренч, надетый поверх белого платья. А Вивьен нарядилась в светлые джинсы и ветровку, подчеркивающую талию.

Поклонники с облегчением отметили, что девочка больше не ходит в «мальчишеской» одежде. Еще недавно их взволновала новость о том, что Вивьен, как и ее сестра Шайло, задумалась о смене пола.

«Дай бог, чтобы вся эта дурь о смене пола вылетела из голов девчонок — и старшей, и младшей. Пусть все в жизни у них будет хорошо!» — написала одна из русскоязычных фанаток Джоли в Instagram.

Недавно Джоли в колонке для издания Time призналась, что две ее дочери перенесли тяжелые операции из-за проблем со здоровьем. Подробности диагнозов детей звезда раскрывать не стала.

У Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое из них — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми актрисы и ее уже бывшего супруга Брэда Питта.

В феврале в прессе появились сообщения о планах Джоли усыновить еще одного ребенка. СМИ указывали, что актриса стала активно посещать детские дома в Сирии, Гаити, Эфиопии и других африканских странах.