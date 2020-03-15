Подросток в Череповце расплакался при виде Бузовой

Череповец, 15 марта. Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова довела до слез своего юного поклонника на концерте в Череповце. Звезда позвала подростка на сцену, чем вызвала у него слезы радости.

Видео с концерта появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как певица зовет на сцену юного фаната. Подросток поднимается на сцену и будто не может поверить в происходящее. Мальчик крепко обнял кумира и расплакался.

Бузова спросила у фаната, какие ее песни он знает. Подросток признался, что знает много песен певицы, но не может петь из-за слез. Бузова попросила зрителей поаплодировать юноше, назвав его настоящим мужчиной.

«Мы ждали тебя очень долго, и вот наконец это свершилось», — сказал подросток.

Певица призналась в любви к городу металлургов и пообещала приехать снова.

Ранее Бузова встревожила своих поклонников новым постом в Instagram, рассказав о проблемах со здоровьем. Певица рассказала, что если не заняться спиной, то последствия будут не очень хорошими. По словам Бузовой, врачи прописали ей физический покой, в связи с чем она извинилась перед поклонниками «за малую физическую активность на ближайших концертах». Точный диагноз Бузова не озвучила. PR-менеджер артистки Антон Богославский также отказался рассказать о заключение докторов.