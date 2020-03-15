ВОЗ объяснила, как безопасно пользоваться наличными при коронавирусе

Москва, 15 марта. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике коронавируса после использования наличных денег.

В организации напоминают, что наличные могут быть каналом передачи вирусов, которые остаются активными на бумажных поверхностях на протяжении трех-четырех дней, и призывают в целях безопасности соблюдать гигиену рук после расчетов.

«ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах», — говорится в сообщении.

Специалисты объясняют, что банкноты, которые выдаются кредитным организациям, находятся в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, банки получают «чистые» купюры, но не все они сразу попадают в кредитные учреждения.

В организации уточняют, что вирусы остаются активными не только на бумаге, но и на пластике, причем на последнем они живут значительно дольше — до девяти дней. Эксперты призывают стараться пользоваться бесконтактными платежами и не забывать регулярно обрабатывать телефоны и смартфоны дезинфицирующими средствами.

Стоит отметить, что крупнейшие банки России дезинфицируют деньги и соблюдают другие профилактические меры в целях минимизировать возможность распространения коронавируса в условиях пандемии.

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами еще на стадии производства, поэтому не являются идеальной средой для размножения вредоносных бактерий и микроорганизмов.