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Сражающиеся на стороне ПНС сирийские наемники атаковали Каср бен Гашир

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Сражающиеся на стороне ПНС сирийские наемники атаковали Каср бен Гашир

Каср бен Гашир, 15 марта. Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли серию ударов по городу Каср бен Гашир. Телеканал AlHadathTV сообщил, что в очередной вооруженной провокации сторонников ПНС задействованы сирийские боевики.

Наемники из Сирии, завербованные Турцией, атаковали район города Каср бен Гашир, известно о нескольких столкновениях в его окрестностях. Кроме того, 134-й пехотный батальон ЛНА передал данные о боях с сирийскими и турецкими террористами в районе ас-Свани.

Файез Саррадж, глава ПНС, не пользуется широкой поддержкой среди населения страны, ливийцы не хотят сражаться за него. Именно поэтому он прибегает к услугам различных вооруженных группировок и бандитов. Турция, которая стала для Сарраджа практически единственным союзником, помогает ему оружейными поставками. Для пополнения «живой силы» Анкара вербует в Сирии террористов, предлагая им несколько тысяч долларов в месяц за борьбу на стороне ПНС. Согласно данным разведки ЛНА, сейчас в Ливии находится порядка 6 тысяч сирийских боевиков.

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