«Аэрофлот» приостанавливает полеты ряд в европейских стран

Москва, 15 марта. «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Прагу, Осло, Копенгаген, Вену, Кишинев и Таллин. Об этом говорится в сообщении компании.

С 16 марта будут временно приостановлены регулярные рейсы между Москвой и Барселоной, Бургасом, Франкфуртом, Ираклионом, Мюнхеном, Салониками и Цюрихом. Частота полетов сократится между Москвой и Копенгагеном с Прагой. Кроме того, авиакомпания «Россия» приостановит полеты из Санкт-Петербурга в Женеву, Ларнаку, Прагу и Вену.

В компании отметили, что рассматривают возможность выполнения чартерных рейсов по приостановленным маршрутам, чтобы вернуть российских граждан на родину.

Пассажиры, имеющие билеты с датой вылета до 31 декабря 2020 года, могут вернуть билет, получив полную его стоимость или изменить маршрут следования или дату вылета.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрированы еще четыре случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Трое новых заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Испании и Швейцарии.