Брухуновой пожелали поскорее родить «маленького петросянчика»

Дубай, 15 марта. Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отметила 31-летие на шикарном отдыхе в Дубае. Фанаты пожелали девушке счастья и благополучия, а также скорейшего прибавления в семействе.

Что Instagram-аккаунт Петросяна, что его жены полны ярких снимков с совместного отдыха. Пара успела и покататься на верблюдах, и искупаться, и позагорать. В отпуск они отправились в преддверии дня рождения Брухуновой.

Супругу юмориста в этот торжественный день осыпали комплиментами и пожеланиями любви, здоровья, вдохновения и успеха, а самое главное — обретения того самого женского счастья. Среди комментариев под одним из постов Брухуновой особенно выделяется призыв поскорее обзавестись детьми.

«Рожайте быстрее уже маленького петросянчика!!!» — написала tatyanamurena.

Примечательно, что совсем недавно возлюбленная Петросяна пристрастилась к сладкому. Даже поделилась с фанатами фотографией необычного десерта. И все это после ее слов о стремлении ограничить себя в питании из-за проблем с кожей.

Фанаты тут же решили, что Брухунова в положении. Многие пользователи заинтересовались этой темой и начали гадать, действительно ли девушка беременна.

Известный артист и его помощница, по слухам, узаконили отношения в начале декабря. Однако они до сих пор официально не объявили о своем браке. С бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года, расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства.