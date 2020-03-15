Собчак и Гордон «оживят» Началову в присутствии ее родителей на своем вечернем шоу

Москва, 15 марта. Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон планируют посвятить несколько выпусков своего вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале певице Юлии Началовой, которая скончалась в марте прошлого года. При этом они намерены «оживить» исполнительницу.

В рамках формата программы, который предусматривает реконструкцию событий, в присутствии родителей звезды в студии покажут кадры с «ожившей» Началовой. В ее роли выступит актриса театра и кино Марина Орлова, сообщает Mk.ru.

Она, как и ее героиня, является певицей и композитором. Известность артистка получила после выхода на телеэкраны сериала «Родные люди». Также она играла в сериалах «Барвиха» и «Интерны».

Сообщается, что первый выпуск шоу о певице должен выйти в годовщину ее смерти, 16 марта. Родители звезды, Виктор и Таисия Началовы, по данным «Невских новостей», уже подтвердили свое участие в программе.

Таким образом, после просмотра небольшого документального фильма о дочери они вместе с другими гостями студии обсудят увиденное и лично расскажут о том, как жила артистка.

В фильме будет показана не только творческая жизнь певицы, но и личная. В частности, будут затронуты ее взаимоотношения с исполнителем Дмитрием Ланским, хоккеистом Александром Фроловым и последним мужем — футболистом Евгением Алдониным.

Напомним, Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от сепсиса. У нее был сильный абсцесс, не выдержало сердце. Певице было 38 лет. От брака с Алдониным у нее осталась дочь Вера. Девочка учится в школе и живет с родителями звезды. Отец Началовой рассказывал, что наследница до сих пор не может принять смерть матери и пишет ей письма.