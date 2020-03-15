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Терешкова заявила, что россияне благодарят ее за «сохранение Путина»

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Терешкова заявила, что россияне благодарят ее за «сохранение Путина»Москва, 15 марта. Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что постоянно получает письма от россиян со словами благодарности за «сохранение Путина».

По словам Терешковой, люди помнят, какой была страна до Путина. И президент ее собирал буквально по частицам.

«Я получаю огромную почту, и каждое письмо начинается: «Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича», — приводит слова депутата «Россия 1».

Она добавила, что при Путине Россия стала единой и сильной — с ее интересами считаются.

Напомним, что первая женщина-космонавт на заседании Госдумы предложила поправку к конституции, которая позволяет действующему президенту принять участие в новых выборах.

Законопроект о поправках в конституцию был принят депутатами и одобрен сенаторами. Его также подписал Владимир Путин и передал для рассмотрения в Конституционный суд России.

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд их одобрит. 22 апреля пройдет голосование россиян по поправкам к конституцию, этот день сделали выходным.

Ранее Валентина Терешкова рассказала, что инициатива об обнулении президентских сроков исходила от людей. Она добавила, что только сами россияне могли просить о таком решении.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициатива была новой, о ней узнали от Терешковой на самом заседании нижней палаты парламента.

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