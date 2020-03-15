Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

Федеральное агентство новостей рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавируса в России и мире, и актуальных на 19.00 15 марта 2020 года.

В Европе сравнили пандемию COVID-2019 со Второй мировой войной

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пандемию коронавируса, начавшуюся в конце прошлого года на севере Китая и сейчас бушующую в Европе, самым серьезным вызовом для его страны со времен Второй мировой войны.

«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет», — подчеркнул Курц.

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Как следует из памятки, опубликованной накануне на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, у гриппа более короткий инкубационный период и серийный интервал (период между последовательными случаями), поэтому он распространяется быстрее коронавируса.

Еще одно отличие состоит в том, что дети очень уязвимы перед гриппом, в то время как коронавирус грозит в основном пожилым людям. Доля случаев заболевания COVID-19 среди людей моложе 19 лет — очень низкая.

При этом у COVID-19 частота тяжелых и критических случаев, когда требуется оксигенация или вентиляция легких, выше, чем у гриппа. Как отмечают эксперты, «для коронавируса 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% — критическими, требующими вентиляции легких».

Также отличие состоит в том, что коронавирус обладает высшим коэффициентом смертности — около 3–4%, в то время как у сезонного гриппа аналогичный показатель ниже 0,1%.

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Причина высокой смертности от COVID-19 в Италии может крыться в недостаточной осведомленности людей о своем заражении, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Кроме того, чем старше население, тем больше смертность, отметила представитель ВОЗ.

С этим мнением согласилась доктор медицинских наук, телеврач Елена Малышева. В интервью ФАН она объяснила, что именно способствовало быстрому распространению коронавируса в Италии, где на данный момент зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения.

Трое россиян заразились коронавирусом, не выезжая за границу

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян. Они зарегистрированы в Москве, Петербурге, Подмосковье, Калининградской и Кемеровской областях. При этом трое из 14 человек ранее не выезжали за границу.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что 11 граждан посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), а три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ростуризм назвал страны, нежелательные для посещения из-за коронавируса

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной из-за коронавируса эпидемиологической обстановкой. К их числу отнесены Китай, Италия, Южная Корея, Иран.

Также в ведомстве напомнили о действии временного ограничения авиасообщения между Россией и Испанией, Германией и Францией и уточнили перечень стран, закрывших свои границы на период пандемии коронавируса.

По информации, актуальной на 18.48 15 марта, во всем мире выявлено 157 295 зараженных коронавирусом человек. Из них 80 844 случая — в Китае, 21 157 случаев — в Италии, 12 729 — в Иране, 8 162 — в Южной Корее, 6 391 — в Испании, 4 585 — в Германии, 4 499 — во Франции и так далее. В России на данный момент выявлено 63 заболевших. Отслеживать статистику по коронавирусу онлайн можно на этом сайте.

Минпромторг призвал россиян не поддаваться панике

Минпромторг заверил россиян, что продовольственные магазины в России не закроются на фоне пандемии коронавируса.

Таким образом ведомство отреагировало на распространяющуюся в соцсетях информацию о пустых полках в российских магазинах. В Минпромторге заявили, что дело не в отсутствии товара, а в ритме его выкладки на прилавки, и призвали граждан рационально делать запасы, поскольку у тех же круп ограниченный срок годности.