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Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

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Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

Федеральное агентство новостей рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавируса в России и мире, и актуальных на 19.00 15 марта 2020 года.

В Европе сравнили пандемию COVID-2019 со Второй мировой войной

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пандемию коронавируса, начавшуюся в конце прошлого года на севере Китая и сейчас бушующую в Европе, самым серьезным вызовом для его страны со времен Второй мировой войны.

«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет», — подчеркнул Курц.

Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Как следует из памятки, опубликованной накануне на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, у гриппа более короткий инкубационный период и серийный интервал (период между последовательными случаями), поэтому он распространяется быстрее коронавируса.

Еще одно отличие состоит в том, что дети очень уязвимы перед гриппом, в то время как коронавирус грозит в основном пожилым людям. Доля случаев заболевания COVID-19 среди людей моложе 19 лет — очень низкая.

Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

При этом у COVID-19 частота тяжелых и критических случаев, когда требуется оксигенация или вентиляция легких, выше, чем у гриппа. Как отмечают эксперты, «для коронавируса 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% — критическими, требующими вентиляции легких».

Также отличие состоит в том, что коронавирус обладает высшим коэффициентом смертности — около 3–4%, в то время как у сезонного гриппа аналогичный показатель ниже 0,1%.

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Причина высокой смертности от COVID-19 в Италии может крыться в недостаточной осведомленности людей о своем заражении, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Кроме того, чем старше население, тем больше смертность, отметила представитель ВОЗ.

С этим мнением согласилась доктор медицинских наук, телеврач Елена Малышева. В интервью ФАН она объяснила, что именно способствовало быстрому распространению коронавируса в Италии, где на данный момент зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения.

Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

Трое россиян заразились коронавирусом, не выезжая за границу

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян. Они зарегистрированы в Москве, Петербурге, Подмосковье, Калининградской и Кемеровской областях. При этом трое из 14 человек ранее не выезжали за границу.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что 11 граждан посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), а три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ростуризм назвал страны, нежелательные для посещения из-за коронавируса

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной из-за коронавируса эпидемиологической обстановкой. К их числу отнесены Китай, Италия, Южная Корея, Иран.

Также в ведомстве напомнили о действии временного ограничения авиасообщения между Россией и Испанией, Германией и Францией и уточнили перечень стран, закрывших свои границы на период пандемии коронавируса.

Коронавирус в России: последние новости на сегодня, статистика онлайн

По информации, актуальной на 18.48 15 марта, во всем мире выявлено 157 295 зараженных коронавирусом человек. Из них 80 844 случая — в Китае, 21 157 случаев — в Италии, 12 729 — в Иране, 8 162 — в Южной Корее, 6 391 — в Испании, 4 585 — в Германии, 4 499 — во Франции и так далее. В России на данный момент выявлено 63 заболевших. Отслеживать статистику по коронавирусу онлайн можно на этом сайте.

Минпромторг призвал россиян не поддаваться панике

Минпромторг заверил россиян, что продовольственные магазины в России не закроются на фоне пандемии коронавируса.

Таким образом ведомство отреагировало на распространяющуюся в соцсетях информацию о пустых полках в российских магазинах. В Минпромторге заявили, что дело не в отсутствии товара, а в ритме его выкладки на прилавки, и призвали граждан рационально делать запасы, поскольку у тех же круп ограниченный срок годности.

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