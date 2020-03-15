В АТОР оценили влияние коронавируса на туризм в РФ

Москва, 15 марта. Распространение коронавируса нового типа COVID-19 существенно сказалось как на въездном, так и на выездном туризме в России. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

«Безусловно, проблемы есть. Они есть как на рынке въездного туризма, потому что количество иностранных туристов упало в 10 раз на март-апрель и пока непонятны перспективы мая и летнего туризма, так и на рынке выездного туризма», ― отметил эксперт в комментарии RT.

Курносов подчеркнул, что многие страны закрыли свои границы. Россияне, которые обычно выезжали за рубеж на майские праздники, сейчас не имеют такой возможности, поездки приостановлены.

Специалист оценил перспективы развития внутреннего туризма в России на фоне коронавируса. По словам Курносова, внутренний туризм зависит от наличия денежных средств у российских граждан. Однако ситуация с коронавирусом не прогнозируема.

«Что будет, например, на Черноморском побережье, мы пока не знаем. Если пандемия будет продолжаться, то о развитии внутреннего туризма тоже придется забыть», ― добавил он.

Ранее Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что, по его подсчетам, до 50 млн человек, задействованных в туристической отрасли, могут лишиться работы из-за COVID-2019, поскольку эпидемия, начавшаяся в конце прошлого года в Китае, а сейчас бушующая в Европе, может сократить количество путешествий на четверть.

Гендиректор ООО «Больше солнца» Дарья Евтеева в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какие коррективы внес коронавирус в работу российского турбизнеса и есть ли у отрасли шансы выжить после эпидемии. По ее словам, прогноз WTTC — слишком оптимистичен, потому что сегодня встал вопрос о выживании туриндустрии.