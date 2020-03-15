Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

Москва, 15 марта. Торговые сети в России стали заранее создавать запасы продуктов, увеличивая заказы у поставщиков. Об этом заявили в Минпромторге, где заверили, что закрытие продовольственных магазинов на фоне пандемии коронавируса не планируется.

В ведомстве прокомментировали появляющиеся в Сети сообщения о «пустых» полках в магазинах. Представители министерства объяснили, что все дело не в отсутствии товара, а в ритме выкладки его на полки.

Минпромторг с учетом ситуации в зарубежных странах следит за потребительским рынком совместно с властями регионов и торговыми сетями. В ведомстве призвали россиян осознанно делать запасы, поскольку у каждого продукта — той же крупы, приобретаемой впрок, — есть свой срок годности.

«Призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», — заключили в ведомстве.

Ранее торговые сети и онлайн-магазины сообщили о росте спроса на товары первой необходимости — крупы, макароны и средства гигиены — на фоне ослабления курса рубля и распространения коронавирусной инфекции. Ритейлеры при этом заверили, что дефицита продуктов и средств гигиены не будет. По их словам, об ажиотаже пока речь не идет, а руководство магазинов принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян необходимыми товарами.

В России зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил доложить о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране на фоне вспышки заболевания.