ЛНА вычислила ответственного за террористические операции в Ливии

Каир, 15 марта. Стало известно имя человека, ответственного за террористические операции в Ливии. Им оказался агент, приближенный к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом на прошедшей в Каире пресс-конференции сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

В столице Египта состоялась встреча Ахмада Мисмари с журналистами. Выступая с докладом представитель ливийской армии сообщил, что они узнали личность человека, ответственного за террористические операции в Ливии, — это Абу Фуркан. Помимо основной деятельности он также занимается теневыми заданиями в других странах, среди которых Сирия. После его раскрытия стало известно и о других агентах, замешанных в турецкой интервенции.

Мисмари также озвучил количество боевиков, воюющих за террористический режим ПНС. По данным военного, сейчас на защите триполитанского правительства находится 7 500 сирийских наемников. Вместе с ними в Ливии находится еще 1 000 офицеров и других военных специалистов из Турции.

Представитель ЛНА отметил, что каждую неделю Эрдоган отправляет в Ливию от 300 до 400 боевиков. Среди них есть экстремисты, связанные запрещенными в РФ террористическими организациями «Аль-Каида»1 и ИГИЛ1. Их численность достигает до 2 000 человек. За свою работу лидеры вооруженных группировок получили миллионные вознаграждения.

Также Мисмари рассказал о потерях среди боевиков за последнее время. 14 марта был убит террорист Абу Аббас Димашки, а вместе с ним несколько сотен наемников из Сирии. При этом 190 бойцов сбежали из североафриканской страны в Европу.

Касаемо расстановки сил, Мисмари показал на карте, какие территории сейчас находятся под контролем ЛНА. Вооруженные силы Ливии контролируют подавляющую часть страны. ПНС контролируют местность от деревни Абу Курайн до Триполи, районы аз-Завия, Джебель Гарби и Зувара. Турецкие солдаты с сирийскими наемники заняли позиции в ливийской столице, Мисурате и Зуваре. Посланный Анкарой военный контингент размещает радиолокационные станции и системы ПВО в аэропорту «Митига» и на территории Мисураты.

Напомним, что по данным официального представителя ЛНА Турция поддерживала так называемое Правительство национального согласия с 2017 года. Ранее основная военная поддержка террористам оказывалась в основном Катаром. Помимо сирийских наемников и турецких боевиков Анкара пересылает для бандформирований ПНС вооружение и военную технику. Грузы переправляются как по морю, так и по воздуху.

1 Организация запрещена на территории РФ.