Бывший игрок «Рубина» заразился коронавирусом

Мадрид, 15 марта. Нападающий испанского «Эльче» Жонатас заразился коронавирусом, сообщили в футбольном клубе.

Все игроки «Эльче» перешли на карантин. Жонатас сыграл в этом сезоне четыре матча. Ранее бразильский футболист выступал за российский «Рубин».

Форвард участвовал в 35 матчах и забил 15 мячей. Он также играл в бразильских «Крузейро» и «Коринтиансе», нидерландском АЗ, итальянских «Брешии», «Пескаре», «Торино», испанском «Реал Сосьедаде» и «Ганновере» из Германии.

Ране сообщалось, что бывший игрок петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай заразился коронавирусом. Сейчас аргентинец играет за «Валенсию».

12 марта стало известно, что голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом. Поклонники пожелали звездной паре скорейшего выздоровления.

Коронавирус также повлиял на планы певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума связать себя узами брака. Им пришлось отменить церемонию бракосочетания, которая должна была пройти этим летом.