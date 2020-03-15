Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории

Лондон, 15 марта. Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg по итогам опроса экспертов.

«Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть <…> продолжает падать», — пишет СМИ.

У трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в прошлом году, в нынешнем покажет максимальное падение за всю историю. По их мнению, оно может оказаться больше уровня почти в миллион баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, или даже в 2,65 миллиона баррелей, как было в 1980-м, когда мировая экономика обрушилась после второго нефтяного кризиса.

Некоторые трейдеры полагают, что стоимость на топливо может скатиться к однозначным значениям, которые не устанавливались со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-1999 годах.

По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, до апреля спрос на нефть будет сокращаться более чем на четыре миллиона баррелей в сутки ежемесячно. По оценкам других инвесторов, события будут развиваться еще хуже. В частности, в фонде Andurand предрекают падение спроса на 10 миллионов баррелей в сутки в первом квартале и за его пределами. Аналогичного мнения придерживаются в сингапурской биржевой компании Trafigura.

В то же время консалтинговая IHS Markit прогнозирует снижение спроса на 1,42 миллиона баррелей в среднем по году или даже на 2,8 миллиона — при худшем сценарии. А другая консалтинговая компания, FGE, считает, что падение показателя в 2020 году составит 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что спрос на нефть в Китае на фоне вспышки эпидемии коронавируса рухнул на 20%, или примерно на 3 миллиона баррелей в день. Хотя и временное, но резкое снижение немедленно отразилось на цене на топливо. Снижение спроса на нефть ведет к образованию на НПЗ промышленных запасов, которые сложно распродавать.