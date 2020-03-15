Грузия закрыла границу с РФ для туристов из-за коронавируса

Тбилиси, 15 марта. Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией с 16 марта на фоне распространения коронавируса в мире. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

В пресс-службе отметили, что в воскресенье спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе провел телефонные переговоры с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

«С учетом опасности распространения коронавируса во время разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом решение о закрытии границы не будет распространяться на граждан РФ и Грузии, которые возвращаются на родину. Ограничения не коснутся и грузовых перевозок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.

В настоящий момент в Грузии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек выздоровел. Ранее сообщалось, что в России зарегистрированы еще четыре случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Ранее власти Грузии запретили россиянам пересекать грузино-армянскую и грузино-азербайджанскую границы в связи с пандемией коронавируса. Грузия, Армения и Азербайджан будут впускать в страны только своих граждан, отметили в Тбилиси.