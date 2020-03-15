Россиян возмутила шутка Волочковой о Николаеве и коронавирусе

Москва, 15 марта. Певец Игорь Николаев со всей серьезностью отнесся к распространению коронавирусной инфекции и призвал поклонников беречь свое здоровье. Над постом артиста в Instagram пошутила балерина Анастасия Волочкова.

Музыкант опубликовал таблицу характерных симптомов гриппа, аллергии и коронавируса.

«Будьте внимательны к себе и своим близким. Все серьезно», — написал он.

Подписчики поблагодарили Николаева за важную информацию и неравнодушие к глобальной проблеме.

Среди комментариев особенно выделятся сообщение Волочковой, которая не смогла пройти мимо обращения певца к поклонникам.

«Игорь, у меня другая дилемма: а чем одна корона отличается от другой? Прости, но в этом всем абсурде без юмора никак», — заявила она.

У пользователей Сети шутка танцовщицы вызвала недоумение и даже возмущение. Россияне не поняли, что смешного в сообщении Николаева о вирусе, жертвами которого по всему миру стали уже более пяти тысяч человек.

«Отличается так же, как есть настоящие высококультурные балерины, а есть такие, как вы», — поставила ее на место avanesova780.

Ранее руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей спрогнозировал, что пандемия коронавируса, охватившая уже более 100 стран, пойдет на спад в конце апреля. Он не исключил, что вирус вернется осенью.