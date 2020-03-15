ЛНА отразила нападение боевиков ПНС на направлении ар-Рамла

Триполи, 15 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии потерпели поражение, атаковав Ливийскую национальную армию (ЛНА) на направлении ар-Рамла. Как отмечает пользователь Twitter, боевики понесли потери в технике и живой силе.

Днем 15 марта джихадисты ПНС вновь нарушили перемирие, организовав нападение на позиции ЛНА в окрестностях Триполи. Силы армии Халифы Хафтара отбили атаку радикалов, заставив их спасаться бегством. ЛНА уничтожила бронированную машину боевиков, ликвидировав весь экипаж.

Как ранее отмечал официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари, сейчас сторонники легитимной власти страны — Восточного правительства — контролируют подавляющее количество регионов страны и районов Триполи. Главарь ПНС Файез Саррадж любыми способами пытается удержаться у власти, не имея на то законных оснований: он пришел к власти на основе Схиратских соглашений, подразумевавших создание ПНС и проведение последующих выборов. Срок мандата истек два года назад, однако Саррадж так и не сложил свои полномочия. Вместо этого он предложил различным группировкам и бандформированиям защищать его, дав им карт бланш на преступления. Помимо этого, глава ПНС заручился поддержкой Турции — Анкара снабжает его оружием и военной техникой, а также вербует для него сирийских радикалов.