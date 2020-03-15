ЛНА ликвидировала турецкие военные объекты в аэропорту «Митига»

Триполи, 15 марта. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари провел в Египте пресс-конференцию по ситуации в Ливии, в ходе которой рассказал о том, как в стране соблюдается режим прекращения огня. Генерал-майор подчеркнул, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) действуют агрессивно, атакуя практически по всем направлениям.

Фельдмаршал Халифа Хафтар высоко оценивает усилия международного сообщества, на основе которых в стране было введено перемирие. По словам спикера ЛНА, лидер ПНС Файез Саррадж действует в противоположном направлении — с его подачи боевики устраивают обстрелы и попытки захвата новых территорий.

Особое беспокойство вызывает активизация турецких военных в районе Мисураты и аэропорта «Митига»: совместно с бандформированиями ПНС они устанавливают там системы ПВО, современные радиолокационные системы и артиллерию. Мисурата стала опорным пунктом для аккумуляции военных ресурсов, которые будут использованы для наступления на город аль-Джуфра и последующего продвижения в сторону Сирта. Последний был освобожден от террористов 6 января и по настоящее время находится под протекцией сил Хафтара.

Аэропорт «Митига», на деле используемый как военная база, превратился в место, откуда террористы совместно с турецкими военными ведут обстрелы по позициям ЛНА и жилым районам. Это вынудило армию Халифы Хафтара перейти к ответным действиям, уничтожив ряд целей в аэропорту, относящихся к турецким вооруженным силам. В их число вошли радары, системы ПВО, артиллерия, склады с оружием. ЛНА ликвидировала «все, что приравнивается к турецкому присутствию». Мисмари также добавил, что в результате ответного удара погибло несколько турецких военных.