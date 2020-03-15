Главные новости 15 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 15 марта.

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса. Артистка была членом жюри музыкального шоу «Призрак оперы».

Роспотребнадзор отмечает, что дети очень уязвимы перед гриппом, в то время как коронавирус грозит в основном пожилым людям. Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа.

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении числа инфицированных коронавирусом. Собянин отреагировал на сообщения о занижении числа зараженных коронавирусом.

Данная функция была ранее доступна лишь в групповых беседах. Теперь включать ее можно во всех чатах. В WhatsApp появилась функция удаления сообщений.

Прибывший из Аликанте армянский шеф-повар Аветис Погосян объявил голодовку в аэропорту «Пулково». Шеф-повар из Армении объявил голодовку в «Пулково».

Коронавирус нового типа COVID-19 диагностировали еще у четырех человек в России за сутки. Число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 63.

Седьмой сезон сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву. Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах».

Гражданин ФРГ пытался доказать, что возведение газопровода угрожает экологической безопасности. Суд отказал последнему немецкому землевладельцу, который боролся с «Северным потоком — 2».

Украинские националисты обстреляли из сигнальной ракетницы здание российского посольства в Киеве в ходе субботнего марша. Клинцевич обвинил обстрелявших посольство РФ в Киеве в распространении коронавируса.

Отмененными также оказались поезда направлений Москва — Берлин и Москва — Париж. РЖД приостановили сообщение с Украиной, Латвией и Молдавией.