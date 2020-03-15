Депутат Госдумы нашла плюсы в карантине из-за коронавируса

Москва, 15 марта. Карантин на фоне распространения коронавируса позволит россиянам больше времени провести дома с семьей и повысить рождаемость. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

По словам депутата, изоляция позволит провести дома довольного много времени, уделить внимание близким и семье.

«Когда ты находишься дома, безусловно, ты больше внимания уделяешь своим родным и любимому или любимой. Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», — рассказала Вторыгина в комментарии зданию «Подъем».

Ранее сообщалось, что в России зарегистрированы еще четыре случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Трое заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Испании и Швейцарии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доложить о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране на фоне вспышки коронавируса. Глава российского правительства поручил обеспечить работу координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.