Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио передадут без зрителей

Афины, 15 марта. Церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXII летних Олимпийских игр «Токио-2020» пройдет без зрителей и журналистов. Об этом сообщили в Олимпийском комитете Греции.

В комитете отметили, что церемония передачи огня состоится 19 марта на Панафинейском стадионе в Афинах.

«НОК решил, что церемония пройдет при пустых трибунах», ― сообщили в комитете в комментарии РИА Новости.

Меры приняты на фоне распространения в мире коронавируса и для защиты общественного здоровья, а также в рамках выполнения установленных греческим государством правил для борьбы с пандемией.

«Не будет никого. На церемонии не будет журналистов за исключением камеры, работающей по пулу, и нескольких фотографов», ― заявил собеседник агентства.

На церемонии будут присутствовать несколько представителей Японии, члены оргкомитета «Токио-2020» и представители греческой стороны.

Ранее, 12 марта, прошла церемония зажжения олимпийского огня. На нее также не были допущены зрители, однако присутствовали журналисты и около 70 гостей.

Судьба Олимпийских игр решится в мае на заседании Национального олимпийского комитета Греции. Если ситуация с коронавирусом поставит проведение Олимпиады под угрозу, то Игры перенесут на два года. Япония в случае отмены Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса потеряет 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов).