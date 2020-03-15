Российский и украинский шеф-повара поспорили о рецепте идеального борща

Москва, 15 марта. Российский шеф-повар Сергей Малаховский оспорил заявление украинского коллеги Антона Самойлова о главной ошибке в приготовлении любимого многими блюда — борща.

Самойлов ранее объявил, что хозяйки часто при приготовлении супа допускают промах — добавляют в блюдо зажарку. Он утверждает, что она портит вкус борща, делая его слишком жирным.

Малаховский же счел, что «парень решил хайпануть», поскольку заявление о зажарке ничем не обосновано.

«Что у него в голове творится? <…> Считаю, что шеф-повар украинский совсем из ума выжил, потому что у всех много мнений на тему борща», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, главной ошибкой на самом деле является привычка варить или пассеровать свеклу вместе с зажаркой. А самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, ведь так сохраняются ее цвет и витамины.

«Она бросается в борщ в самый последний момент. От такого борща пахнет за километр», — заключил он.

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