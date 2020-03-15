Россиянка обвинила соотечественника с лайнера Costa Magica в безразличии к людям

Париж, 15 марта. Бывший пассажир итальянского круизного лайнера Costa Magica Олег Овчинников ведет в Instagram блог о путешествии в условиях распространения коронавируса. На своей странице в соцсети он отвечает на вопросы соотечественников по поводу обстановки в странах, где ему приходится бывать, и получает от них напутственные слова.

Ранее Овчинников сообщил, что по прибытии в Париж с судна, на котором были выявлены случаи коронавируса, путешественников никто не встретил, и они застряли во французском аэропорту в попытках связаться с представителями Costa Magica.

«А погранцы, таможня?» — поинтересовался пользователь pataparat_pro о прибытии туристов в Париж.

Путешественник ответил, что единственной проверкой, с которой пришлось столкнуться, стал паспортный контроль.

«И так везде — только показывают видимость борьбы, на самом деле никакого контроля, — возмутилась tatiana_sensemilia, а затем обвинила соотечественника. — А зачем вы в Париж полетели , а не по домам на карантин? Вдруг вы носители [коронавируса], почему такая беспечность и безразличие к другим людям, которые от вас могут пострадать?». «Куда их впустили — туда и полетели, видимо. Испания, к слову, закрыта сама на карантин. Как Промыч вернется домой — вопрос…» — ответила ей ingaret.

Пользовательница tatiana_sensemilia, обращаясь к ответившей, продолжила, что «своих-то Испания должна принимать, зачем Франции из-за них рисковать». Однако ingaret заметила, что в сложившейся ситуации с вирусом возможен и неблагоприятный исход.

«А почему бы и нет? Или ЕС — это только денежки совместно пилить, а как сосед кашлянул — так сразу и забором отгородиться?» — написала она.

Помимо вопросов о ситуации с коронавирусом и обсуждений подписчики оставляют на странице Овчинникова пожелания.