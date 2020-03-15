Полеты ТУ-142 над Аляской напугали военных США. События дня. ФАН-ТВ

Боевики готовили провокации в Идлибе Боевики готовили провокации в сирийской провинции Идлиб. Из-за этого маршрут первого совместного российско-турецкого патрулирования сократили. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве отметили, что для провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей. Поэтому для предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать обычные люди, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого патрулирования. Турции после провокаций предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4. Также российская сторона в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, зафиксировала за сутки шесть случаев открытия огня. Турецкая сторона никаких нарушений не заметила. Напомним, Путин и Эрдоган ранее провели переговоры в Кремле, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Австрия закроет въезд в страну из России Вена закроет въезд в Австрию из России. Ограничения введут с 17 марта из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает австрийский канцлер Себастьян Курц. В страну уже нельзя попасть из Великобритании, Нидерландов и Украины, Кроме того, со вторника, закрываются детские и спортивные площадки, рестораны. Ранее сообщалось, что Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. Отметим, что ограничения носят исключительно временный характер и призваны не допустить распространение болезни. РЖД с 17 марта также заморозит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. О дате возобновления движения пока не сообщается. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты. По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения. В десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария.