Спрос на товары первой необходимости вырос в России из-за коронавируса

Москва, 15 марта. Торговые сети и онлайн-магазины сообщили о росте спроса на товары первой необходимости — крупы, макароны и средства гигиены — на фоне ослабления курса рубля и распространения коронавирусной инфекции.

В социальных сетях россияне делятся фотографиями из магазинов, где на полках меньше круп, чем обычно. То, что спрос на некоторые товары действительно увеличился, подтвердили представители «Ленты», «Ашана», Metro Cash & Carry, онлайн-гипермаркета «Утконос» и X5 Retail Group, в которую входят «Карусель», «Пятерочка» и «Перекресток».

«На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп — товары длительного хранения, средства гигиены», — сообщили в пресс-службе Metro.

Ритейлеры заверили, что дефицита продуктов и средств гигиены не будет. По их словам, об ажиотаже пока речь не идет, а руководство магазинов принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян необходимыми товарами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, который предусматривает закрытие авиасообщения со странами Евросоюза, где бушует эпидемия. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила усиление мер после 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, которые предоставил оперативный штаб, в России заболели 63 человека. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Испании и Швейцарии.