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Минобороны РФ подтвердило информацию об инциденте с вертолетом в Чите

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Минобороны РФ подтвердило информацию об инциденте с вертолетом в Чите

Хабаровск, 15 марта. Восточный военный округ подтвердил информацию о ЧП с вертолетом Ми-8 в Чите. Воздушное судно произвело случайный выстрел из авиапушки, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне, 14 марта, на аэродроме «Черемушки» в Чите. При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Никто не пострадал.

В ВВО добавили, что по факту инцидента проводится проверка. Командование взаимодействует с властями, обсуждается вопрос компенсации причиненного ущерба.

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