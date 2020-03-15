Хабаровск, 15 марта. Восточный военный округ подтвердил информацию о ЧП с вертолетом Ми-8 в Чите. Воздушное судно произвело случайный выстрел из авиапушки, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне, 14 марта, на аэродроме «Черемушки» в Чите. При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Никто не пострадал.

В ВВО добавили, что по факту инцидента проводится проверка. Командование взаимодействует с властями, обсуждается вопрос компенсации причиненного ущерба.