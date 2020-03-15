Володин рассказал, как Путин «все расставил по местам» на заседании Госдумы 10 марта

Москва, 15 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как президент РФ Владимир Путин «все расставил по местам» на заседании ГД по обсуждению поправок в конституцию.

По словам Володина, 10 марта после того, как депутат Валентина Терешкова внесла на рассмотрение поправку о возможности Путина снова участвовать в выборах, в Госдуме объявили перерыв на консультации с руководителями фракций, и он позвонил президенту.

«Мы обсудили эти поправки. Я просто рассказал. Но он принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места», — рассказал Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, 14 марта Путин подписал законопроект о внесении изменений в основной закон России. Документ включает и поправку, предложенную Терешковой. После этого законопроект направили в Конституционный суд РФ. КС должен удостовериться, что поправки соответствуют Конституции РФ. В случае вынесения судом положительного решения, их вынесут на общероссийское голосование 22 апреля.

Отметим, что сам президент считает, что только сменяемость власти может обеспечить динамику развития России. Путин признался, что не хочет возвращаться ко временам СССР, когда выборов, по сути, не было, а все выборные вопросы решались путем внутрипартийных процедур и интриг.

По действующему законодательству РФ, одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд. Срок действия полномочий президента России составляет шесть лет.