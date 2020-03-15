Россиянка рассказала о ситуации в Индии после закрытия границ

Москва, 15 марта. Индия временно закрыла границы для въезда и выезда иностранных граждан в связи со вспышкой коронавируса. Россиянка, оказавшаяся на Гоа во время закрытия границ, рассказала, как соотечественники будут возвращаться на родину.

Лидия Задорожная прилетела в Индию за день до закрытия границ чартерным рейсом. Однако уже на следующий день все перелеты были отменены.

«Мы не знали вообще, как мы улетим отсюда. Через пару дней нам написал туроператор и сказал, что мы вылетаем 25 числа вместо 22, так как это будет последний чартер. Если мы на нем не улетим, у нас не будет возможности отсюда уехать», — рассказала она в комментарии телеканалу «360».

По ее словам, на Гоа остается группа россиян. Паники из-за вспышки коронавируса нет ― люди продолжают отдыхать.

В Индии зафиксировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Для того, чтобы остановить распространение инфекции, страна ограничила выдачу виз.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.